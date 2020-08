“Mando un abbraccio ai nostri amici libici”, la gaffe di Di Stefano sull’esplosione a Beirut (Di mercoledì 5 agosto 2020) gaffe di Manlio Di Stefano sull’esplosione a Beirut: “Mando un abbraccio ai nostri amici libici”. Cade sulla geografia il sottosegretario agli Affari esteri Manlio Di Stefano che parlando della tragedia di Beirut manda un abbraccio agli amici libici. Solo che Beirut si trova in Libano e non in Libia… Esplosione a Beirut, la gaffe di Manlio Di Stefano “Con tutto il cuore mando un abbraccio ai nostri amici libici. Lo abbiamo già detto e lo ripeto anche io, l’Italia c’è ed è pronta a dare tutto l’aiuto possibile. ... Leggi su newsmondo

ManlioDS : Con tutto il cuore mando un abbraccio ai nostri amici libanesi. Lo abbiamo già detto e lo ripeto anche io, l’Italia… - SeratEnrico : RT @CesareSacchetti: 'Mando un abbraccio ai nostri amici libici.' Se fosse Osho o Lercio, non ci sarebbe problema. Il problema è che questo… - Antonello_Bassi : RT @CesareSacchetti: 'Mando un abbraccio ai nostri amici libici.' Se fosse Osho o Lercio, non ci sarebbe problema. Il problema è che questo… - filofantasma : @xstewnson amore... ti mando un abbraccio grandissimo ???? - fremo03893514 : RT @Alessandra__bb: Con tutto il cuore mando un abbraccio ai miei amici *Algerini Coraggio *Argentina ?? #DiStefano #Governodicialtroni h… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mando abbraccio Sei di Palermo se… « Palermo blog Rosalio.it