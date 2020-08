«L’ultimo colpo per un Paese già al collasso». Ecco perché il Libano rischia di sparire – L’intervista (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lo aveva spiegato bene il giorno prima dell’esplosione – e sulle pagine del New York Times – la scrittrice libanese Lina Mounzer, scardinando un mito – «stancante» – sulla resilienza del suo popolo. «Non c’è nulla di resiliente nel Libano, eccetto i suoi politici e signori della guerra». Un riferimento alla cleptocrazia che da anni governa il Paese dei cedri. L’esplosione del 4 agosto al porto di Beirut ha messo in evidenza – ancora una volta – quello che sembra sempre di più un disastro annunciato, scandito dall’incuria di una classe dirigente incollata ai suoi privilegi. Già in ginocchio a causa di una crisi economica mai affrontata prima, il Libano deve ora fare i conti anche la distruzione del primo e più importante hub ... Leggi su open.online

cinemaniaco_fb : ?????????????? L'ultimo colpo di mamma: il trailer della commedia Netflix con Joe Manganiello - cinemaniaco_fb : ?????????????? L’ultimo colpo di mamma: il trailer della nuova action comedy Netflix - RaiPremium : Alle 21.20 'Last Cop- L'Ultimo Sbirro'- Negli anni ottanta, il commissario Mick Brisgau cade in coma a seguito di u… - Notiziedi_it : Le tre cessioni che consentirebbero al Napoli di permettersi l’ultimo grande colpo - Matth_Vi : “L’ultimo Colpo”, esce l’album de I Morisco. -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo colpo Sabaudia, bagnino positivo al Covid: «È stata fatta una leggerezza» Corriere della Sera