“Lo so che hai un flirt con una persona del cast”. Io e te, Pierluigi Diaco spiazza Katia Ricciarelli (Di mercoledì 5 agosto 2020) Da qualche giorno Pierluigi Diaco provoca bonariamente Katia Ricciarelli attribuendole una presunta simpatia con un componente del programma. Oggi Diaco sarebbe tornato sull’argomento dicendo che “ci sono anche delle foto”. Ma andiamo con ordine. Ormai da diverse puntate, il conduttore scherza su una presunta simpatia tra Katia Ricciarelli e l’autore Maurizio Gianotti. E oggi ha aggiunto un nuovo tassello alla “saga”. “Questi gioielli chi te li regala?” chiede Diaco divertito. Katia Ricciarelli ride delle illazioni, ma Diaco continua: “So che siete stati a teatro insieme e poi a cena sotto casa di Gianotti. Un fotografo vi ha ripresi, spero che ... Leggi su caffeinamagazine

