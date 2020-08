Liquidità, taglio tasse e burocrazia “light”: la ricetta per la ripresa (Di mercoledì 5 agosto 2020) Quattro micro imprese su 10, che in termini assoluti stimiamo in poco meno di 1,7 milioni di attività, rischiano la chiusura a causa della crisi economica provocata dall’emergenza sanitaria esplosa nei mesi scorsi. A dirlo è la CGIA dopo aver appreso i risultati dell’ultima nota mensile pubblicata dall’Istat sull’andamento dell’economia italiana. L’Istituto, infatti, ha realizzato un sondaggio su un campione rappresentativo di aziende italiane di diversa dimensione da dove è emerso che le micro realtà aziendali sono, tra tutte, quelle più in difficoltà. “Ci riferiamo – esordisce il coordinatore dell’Ufficio studi Paolo Zabeo – a quel ceto medio produttivo costituito da imprese dei servizi, negozianti, botteghe artigiane e partite Iva con meno di 10 addetti che dopo ... Leggi su quifinanza

clikservernet : Disoccupazione, Ugl: subito liquidità alle imprese e taglio del costo del lavoro - Noovyis : (Disoccupazione, Ugl: subito liquidità alle imprese e taglio del costo del lavoro) Playhitmusic - - susydigennaro : RT @napolimagazine: DISOCCUPAZIONE - Paolo Capone, Leader UGL: 'Subito liquidità alle imprese e taglio del costo del lavoro per far fronte… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DISOCCUPAZIONE - Paolo Capone, Leader UGL: 'Subito liquidità alle imprese e taglio del costo del lavoro per far fronte… -

Ultime Notizie dalla rete : Liquidità taglio Liquidità, taglio tasse e burocrazia “light”: la ricetta per la ripresa QuiFinanza