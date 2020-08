Leonardo taglia gli investimenti su Nola e Pomigliano, sindacati sul piede di guerra (Di mercoledì 5 agosto 2020) Leonardo Company annuncia per l’anno in corso, causa aggiornamento richieste dei clienti (Boeing-Airbus-consorzio ATR) un taglio al budget importante sul carico di lavoro sia a Pomigliano che a Nola. L’azienda ha prospettato un piano, per far fronte in questo secondo semestre del 2020, che prevederebbe l’azzeramento degli straordinari, la drastica riduzione delle trasferte lunghe, forti tagli e riduzione delle commesse in sub appalto delle ditte esterne, il blocco di nuove assunzioni, chiusure collettive modulate per stabilimento (21gg per gli stabilimenti di Pomigliano e Nola). Nessuna previsione invece è prospettata per il ... Leggi su ildenaro

