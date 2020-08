La confessione di Michelle Obama: "Soffro di una lieve forma di depressione" (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Da qualche tempo Soffro di una lieve depressione e sta cercando di combatterla”: ecco la confessione di Michelle Obama. L’ex first lady lo ha rivelato nel nuovo episodio del suo podcast in onda su Spotify, la seconda puntata dedicata alla salute mentale.“Non è solo la quarantena dovuta alla pandemia - spiega la moglie dell’ex presidente Usa - ma i conflitti razziali, le risposte di questa amministrazione, la sua ipocrisia...,è scoraggiante, demoralizzante...”.Michelle Obama ha proseguito: “Cerco di combattere questo stato con la routine, ma spesso ho problemi di sonno, mi sveglio nel pieno della notte in stato di ansia, e ho problemi, per esempio, nel seguire il mio programma di esercizi ... Leggi su huffingtonpost

