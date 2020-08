La BlizzCon si terrà nel 2021 in modalità virtuale. L’annuncio di Activision Blizzard (Di mercoledì 5 agosto 2020) Poco più di due mesi dopo aver annunciato l’annullamento della BlizzCon 2020, che avrebbe dovuto tenersi nel prossimo mese di novembre, Activision Blizzard ha dichiarato che l’evento si svolgerà il prossimo anno. Durante l’analisi trimestrale sugli utili, Activision Blizzard ha infatti rivelato di voler ospitare un evento BlizzCon virtuale all’inizio del 2021, pur non fornendo ancora una data ufficiale. Il produttore esecutivo della BlizzCon aveva dichiarato al momento della cancellazione dell’evento (lo scorso maggio, ndr) che la società stava cercando modi per “incanalare lo spirito BlizzCon e connettersi con i giocatori in qualche modalità ... Leggi su esports247

