Incidente sulla Tangenziale Ovest, scontro tra due auto: un ferito (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – scontro tra due auto lungo la Tangenziale Ovest di Benevento. L’impatto è avvenuto nel pomeriggio odierno e a rimanere coinvolte sono state una Bmw e una Opel Zafira. Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco per prestare i primi soccorsi e ricostruire la dinamica dell’Incidente. Presenti anche gli operatori del 118 che hanno trasportato in ospedale la donna alla guida della Opel. Illeso, invece, il ragazzo che si trovava a bordo della Bmw. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

