golf, Paratore tra i favoriti in UK (Di mercoledì 5 agosto 2020) Cinque italiani saranno in gara nell'English Championship, il terzo dei sei tornei denominati "UK Swing" con cui l'European Tour ha ripreso il suo cammino dopo lo stop per la pandemia e che si svolge ... Leggi su quotidiano

Interista100 : GOLF GIRO EUROPEO UOMINI 15.Birmingham FINALE DOPO QUARTO GIRO 28.RENATO PARATORE -8 (70/70/69/71) (VITTORIA BUTTAT… - Interista100 : GOLF GIRO EUROPEO UOMINI 15.Birmingham DOPO SECONDO GIRO 35.RENATO PARATORE -4 (70/70/ FUORI=> GUIDO MIGLIOZZI -1 (… - OA_Sport : Golf: Sam Horsfield contiene la rimonta di Thomas Detry e vince l’Hero Open 2020. 28° Renato Paratore - DanieleRaponi : #Paratore ???? -7 24º #Horsfield ?????????????? -14 al comando dopo il 3º giro #HeroOpen #EuropeanTour #liveunderpar #golf… - ClubHouseTw : Finita la terza giornata del #HeroOpen Ecco la Top5... Paratore 24mo con il -7 #europeantour #golf -