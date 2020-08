Giornataccia per la Rai: nomina Zavoli senatore a vita post mortem... (Di mercoledì 5 agosto 2020) Pessima giornata per la Rai, capace di infilare due svarioni su Sergio Zavoli nei suoi due telegiornali principali. Sia il Tg1 che il Tg2, infatti, parlando del monumento del giornalismo e della televisione appena scomparso, hanno parlato di una sua nomina a senatore a vita in realtà mai avvenuta. Naturalmente i social se ne sono subito accorti, così come il deputato di Italia viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi, che se l'è presa in particolare con il Tg2. Anzaldi ha invocato le dimissioni del direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, dimenticandosi però di quello del Tg1 Carboni... Leggi su iltempo

Giornataccia per la Rai: nomina Zavoli senatore a vita post mortem... Il Tempo

Il pilota della Red Bull non è stato in grado di competere contro le due Mercedes. Verstappen nelle qualifiche odierne ha dovuto accontentarsi della terza posizione, davanti a Ferrari e McLaren. Dopo ...

De Ligt e Rabiot cresciuti alla distanza. E il futuro è di Demiral

Tripla D, doppia R: Danilo, De Ligt, Demiral, Ramsey e Rabiot. Sono questi i nomi su cui la Juve ha puntato la scorsa estate, i volti nuovi da aggiungere a quello di Maurizio Sarri, chiamato a rivoluz ...

