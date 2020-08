Fs, più Frecce verso il Sud nel prossimo week end (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nuovi collegamenti ferroviari nei giorni 7,8, 9 e 10 agosto tra Milano con la Campania e la Calabria e tra Roma e Puglia. Saranno in tutto 12 le Frecce in più rispetto alla programmazione ordinaria che nel secondo fine settimana di agosto, da venerdì 7 a lunedì 10, arricchiranno l’offerta di Trenitalia con il sud Italia. Sei corse Frecciarossa in più tra Milano e Reggio Calabria e sei Frecciargento in più tra la Capitale e Lecce faranno tappa in tutte le principali e più amate mete balneari e turistiche di Campania, Calabria e Puglia, e faciliteranno così gli spostamenti degli italiani in partenza per le vacanze estive o anche di chi vuole soltanto concedersi un fine settimana di relax. L’iniziativa, che conferma l’impegno del Gruppo Fs Italiane a sostegno del turismo, rientra in un piano che Trenitalia ... Leggi su ildenaro

