FOTO | I gatti? Contenti dentro un cartone. L’appello: “Sabato non riciclateli, dateli a loro” (Di mercoledì 5 agosto 2020) BOLOGNA – Chiunque abbia un gatto in casa è consapevole di (almeno) due piccole verità: 1) il vero padrone di casa è lui; 2) poche cose per un gatto sono più irresistibili dell’infilarsi nelle scatole di cartone. Ecco perchè il Consorzio che si occupa della raccolta differenziata di cartoni e imballaggi ha deciso di lanciare un appello a tutti i padroni di gatti. In occasione della Giornata internazionale del gatto, l’8 agosto, è il messaggio, ‘non buttate le scatole di cartone o i rotoli di carta igienica nel bidone, ma seminateli per casa e fate felice il vostro gatto“. Se nelle scatole di cartone possono trovare rifugio, infatti, coi rotoli possono giocare. Leggi su dire

minseokookie : io ce li vedo proprio madre e figlio a ridacchiare sulle foto dei gatti dicendo quanto sono carini e buffi boh non… - minseokookie : ma se la madre di minho quando lui non è a casa fa le foto ai gatti e poi gliele manda chissà se condivide con lui… - AUttieri : @Since_in_1981 @Sfigatto Minchia sai che ridere a vedere foto e video di gatti!!!?????? - lavixjk : vivo per le foto dei gatti di minho - theleeknow : Ed in mezzo a diecimila foto dei gatti non poteva non essercene una sua ???? -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO gatti Wiko celebra la giornata del gatto con i consigli per fotografarlo al meglio igizmo.it ASTI – Vigili del Fuoco recuperano un gatto in un pozzo a Moncucco (FOTO)

ASTI – I Vigili del Fuoco del comando di Asti sono intervenuti lunedì pomeriggio, 3 agosto, a Moncucco per soccorrere un gatto. Il micio era in fondo ad un pozzo di 10 metri. La squadra utilizzando te ...

Sanremo: è stato smarrito il gatto Leo, l'appello del proprietario

Questa mattina il gatto della foto di nome Leo è stato smarrito a Sanremo in corso Degli Inglesi. Leo ha un anno ed è sterilizzato.

ASTI – I Vigili del Fuoco del comando di Asti sono intervenuti lunedì pomeriggio, 3 agosto, a Moncucco per soccorrere un gatto. Il micio era in fondo ad un pozzo di 10 metri. La squadra utilizzando te ...Questa mattina il gatto della foto di nome Leo è stato smarrito a Sanremo in corso Degli Inglesi. Leo ha un anno ed è sterilizzato.