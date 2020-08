Formula 1 – Ross Brawn “Leclerc sta ottenendo risultati importanti, curioso di vederlo su un auto competitiva” (Di mercoledì 5 agosto 2020) In una chiacchierata concessa al sito ufficiale della Formula 1, Ross Brawn ha parlato del podio conquistato da Charles Leclerc durante l’ultimo Gran Premio di Gran Bretagna, quarto appuntamento di questo mondiale 2020 di Formula 1, sottolineando come il monegasco stia riuscendo ad ottenere dei grandi risultati nonostante i problemi della SF1000. Leclerc, ricordiamo, ha conquistato due podi in questa prima parte di campionato (Austria e Gran Bretagna), sfruttando al massimo le occasioni che gli sono capitate sotto mano. risultati importanti che danno morale in questo periodo storico alquanto complicato per il Cavallino. “Il podio di Charles è frutto di circostanze fortunate, ma considerando le difficoltà che stanno avendo con la ... Leggi su giornal

