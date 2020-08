Focolaio coronavirus scoperto in una azienda agricola di Mantova (Di mercoledì 5 agosto 2020) commenta Un Focolaio Covid con almeno 97 casi positivi è stato individuato in un'azienda agricola del Mantovano. Tre persone hanno sintomi lievi, gli altri sono asintomatici. Lo ha comunicato l'... Leggi su tgcom24.mediaset

