Festeggia le nozze con 4 amici bevendo gin fatto in casa | donna 34enne muore nel sonno

Voleva festeggiare quello che doveva essere il giorno più bello della sua vita. Un weekend con gli amici per brindare alle nozze imminenti e ai suoi ultimi giorni da donna non sposata. Ma Sarah Howson ...

Code su Ponte S. Giorgio a Genova, automobilisti fanno foto

Prime code sul nuovo ponte Genova San Giorgio aperto al traffico ieri sera. Automobilisti che rallentano per fare foto e tanti tir incolonnati a causa del traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bi ...

