Europa League, Inter-Getafe: Conte sceglie la coppia LuLa, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 5 agosto 2020) L'Inter scende in campo per affrontare il suo destino.Dopo la sfuriata di Antonio Conte e la pace momentanea ritrovata con il presidente Steven Zhang, l'obiettivo dell'Inter sarà adesso quello di battere il Getafe in occasione degli ottavi di finale dell'Europa League: i nerazzurri avranno bisogno di vincere questo scontro diretto per passare il turno e provare ad arrivare fino alla fine della seconda competizione europea per importanza.Di seguito le formazioni ufficiali del match della Veltins-Arena, che inizierà alle ore 21: Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D' ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, ... Leggi su mediagol

