Esplosioni Beirut: l’Ue invia personale e attrezzature (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’Unione europea (Ue) ha attivato il Meccanismo di protezione civile per rispondere alla richiesta di aiuto arrivata dal Libano dopo le Esplosioni che hanno devastato Beirut. Lo ha annunciato il Commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic. “Il Meccanismo di protezione civile dell’Ue sta ora ora coordinando l’invio urgente di oltre 100 vigili del fuoco altamente addestrati, con veicoli, cani e attrezzature, specializzati nella ricerca e nel salvataggio in contesti urbani. Lavoreranno con le autorità libanesi per salvare vite sul terreno – si legge in un comunicato – Olanda, Grecia e Repubblica Ceca hanno confermato la loro partecipazione a questa cruciale operazione. Anche Francia, Polonia e Germania hanno offerto assistenza”. Lanercic ha quindi aggiunto che ... Leggi su meteoweb.eu

