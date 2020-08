Ecco il Galaxy Z Fold2, ma è davvero il pieghevole che aspettavamo? (Di mercoledì 5 agosto 2020) La seconda generazione di pieghevole di Samsung migliora le pecche del fratello lanciato un anno fa Unpacked 2020 non è solo sinonimo di Note 20 ma anche di una valanga di accessori e, soprattutto, Galaxy Z Fold2: il pieghevole che migliora l'usabilità del primo "esperimento" con fotocamere e schermi all'avanguardia Leggi su it.mashable

Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra sono ufficiali: ecco quanto costano, prezzi e modelli, le caratteristiche ufficiali e la disponibilità in Italia. Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra: ...In quella stessa giornata partiranno i pre-order per il nuovo Galaxy Z Fold 2. Samsung presenta anche il nuovo Galaxy Z Fold 2: ecco il nuovo smartphone ''pieghevole'' QNAP e ownCloud collaborano per ...