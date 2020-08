Corriere fuma spinello prima di consegna in commissariato: agenti sentono l’odore e lo arrestano (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un uomo è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio a Milano. A scoprire i traffici del 45enne sono stati i carabinieri, grazie a una serie di eventi insoliti. L’uomo, che di mestiere fa il Corriere, si era recato al commissariato di polizia Garibaldi-Venenzia unicamente per consegnare un pacco, ma prima aveva consumato della cannabis. Gli agenti del posto hanno riconosciuto l’odore dello stupefacente e hanno perquisito lui, il mezzo e pure casa, finendo per arrestare l’uomo per possesso di sostanze stupefacenti per spaccio. Il Corriere aveva infatti parcheggiato il mezzo nei pressi dell’ingresso, ma il forte odore della sostanza stupefacente ha insospettito i poliziotti che hanno chiesto spiegazioni al conducente. L’uomo ha ammesso ... Leggi su tpi

