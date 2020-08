Coronavirus, i numeri tornano a salire: boom in Lombardia. Dieci i decessi (Di mercoledì 5 agosto 2020) E’ di nuovo una giornata preoccupante sul fronte Coronavirus. In Italia è boom di contagi: oggi, 5 agosto, se ne registrano quasi 400. Sale leggermente anche il numero delle vittime. Coronavirus, bollettino del 5 agosto: 384 contagi. Preoccupa la Lombardia I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 384, quasi triplicato il numero dei nuovi … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei ...Sale ancora il numero dei ricoverati negli altri reparti con sintomi per Coronavirus: sono 3 in più rispetto a ieri per un totale di 764. In isolamento domiciliare ci sono invece 11.841 persone ...