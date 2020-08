Convalidato l'arresto del figlio del boss Badalamenti: resta in cella, venerdì l'interrogatorio (Di mercoledì 5 agosto 2020) Mandato di cattura dal Brasile, arrestato uno dei figli del boss Tano Badalamenti 5 August 2020 La Corte d'appello presieduta da Mario Fontana ha Convalidato l'arresto di Leonardo Badalamenti, figlio ... Leggi su palermotoday

L'autorità giudiziaria italiana ha accordato l'arresto di Leonardo Badalamenti, 59 anni, chiesto dal Brasile, perché lì il figlio del boss di Cinisi, Tano Badalamenti, deve scontare una condanna defin ...

La Corte d'appello presieduta da Mario Fontana ha convalidato l'arresto di Leonardo Badalamenti, figlio incensurato di Gaetano, storico boss di Cinisi. I giudici - ravvisando il pericolo di fuga - han ...

