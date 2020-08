Chris Hemsworth nuoterà con gli squali per il National Geographic (Di mercoledì 5 agosto 2020) Chris Hemsworth, interprete di Thor, cercherà di capire come squali e umano possano coesistere in uno speciale per il National Geographic. Chris Hemsworth sta per immergersi in acque infestate da squali per il programma del National Geographic, Shark Beach. La star degli Avengers parteciperà allo speciale, in uscita il 2021, dedicato alle eccezionali creature marine. Shark Beach vedrà Chris Hemsworth consultare biologi marini, surfisti e protettori degli squali nella sua nativa Australia per scoprire le ragioni dell'aumento degli attacchi di squali verificatisi negli ultimi anni e cercare di capire come suqali e umani possano ... Leggi su movieplayer

Shark Beach vedrà Chris Hemsworth consultare biologi marini, surfisti e protettori degli squali nella sua nativa Australia per scoprire le ragioni dell'aumento degli attacchi di squali ...

In seconda serata tv, 4 agosto, su Rai Movie il film "Empire State"

Pellicola d'azione americana del 2013, la regia è di Dito Montiel, nel cast ci sono anche Liam Hemsworth, Dwayne Johnson, Nikki Reed, Michael Angarano, Jerry Ferrara, Emma Roberts, Chris ...

