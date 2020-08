Braccianti morti a Foggia: un'opera per ricordare le vittime del caporalato (Di mercoledì 5 agosto 2020) Foggia - Una enorme installazione artistica - braccia di circa 30 metri che raccolgono i pomodori - sarà installata da domani sui silos dell'ex stabilimento Casillo che si trovano in via Manfredonia ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

FOGGIA - Una enorme installazione artistica - braccia di circa 30 metri che raccolgono i pomodori - sarà installata da domani sui silos dell’ex stabilimento Casillo che si trovano in via Manfredonia a ...

Viterbo: Basta morti di lavoro

In occasione delle stragi di braccianti dello scorso 4 e 6 luglio, Usb Viterbo dedica una giornata ai morti di lavoro con due presidi, in via Caduti sul Lavoro e a piazza della Repubblica Il 4 e 6 ...

