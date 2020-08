Bordalas infastidito da Conte: «Sporca? Al massimo gara intensa» – VIDEO (Di mercoledì 5 agosto 2020) José Bordalás, tecnico del Getafe, è intervenuto alla vigilia del match contro l’Inter. Ecco le sue parole in risposta ad Antonio Conte José Bordalás, tecnico del Getafe, è intervenuto alla vigilia del match contro l’Inter. Ecco le sue parole in risposta ad Antonio Conte: «L’allenatore dell’Inter? Forse si riferiva al fatto che domani (oggi, ndr), sarà una gara intensa, molto dispendiosa. Siamo in un ottavo di finale di Europa League. Sicuramente si riferiva a questo quando ha utilizzato l’aggettivo sporco». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

