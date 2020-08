Bisceglie: sedicenne aggredito, arrestati sei minorenni Indagine dei carabinieri sull'accaduto la sera del 2 giugno (Di mercoledì 5 agosto 2020) Di seguito lo stralcio di un comunicato diffuso dai carabinieri: Questa mattina i carabinieri della Tenenza di Bisceglie, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bari, traevano in arresto sei giovanissimi Biscegliesi, poiché responsabili del brutale pestaggio di un sedicenne tranese, avvenuto a Bisceglie la sera del 2 giugno 2020, nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, in correità con altri sette soggetti maggiorenni già tratti in arresto in data 29 giugno u.s., su disposizione del Gip del Tribunale di Trani , mentre un altro minore non è stato raggiunto da alcun provvedimento poiché in ... Leggi su noinotizie

