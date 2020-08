Alessia Marcuzzi e il marito niente fisici perfetti ma un amore che dura e a prova di pettegolezzi (Foto) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Alessia Marcuzzi e il marito non hanno rinunciato a una vacanza a Formentera, forse perché mai come questa estate 2020 ne avevano bisogno (Foto). Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi sono molto discreti, mostrano parte della loro vita privata solo quando lo desiderano e non per rispondere al gossip. Per la conduttrice le ultime settimane non sono state semplici ma alla fine il suo matrimonio ne è uscito più saldo di prima, lo dimostrano le Foto pubblicate dalla rivista Chi. Della crisi tra la Marcuzzi e Calabresi se ne parlava già ben prima dell’annuncio della separazione tra Stefano e Belen, poi è arrivata tutta la tempesta. Paolo Calabresi non ha creduto nemmeno un attimo ai pettegolezzi ... Leggi su ultimenotizieflash

A settembre partirà la nuova edizione di Temptation Island Vip che vede alla conduzione per il secondo anno consecutivo Alessia Marcuzzi.

