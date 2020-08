Violenta esplosione nel porto di Beirut, ci sono morti (Di martedì 4 agosto 2020) Doppia esplosione nel centro di Beirut, con una colonna di fumo che si è alzata sopra la città. La gente è scesa in strada, dove per terra ci sono vetri in frantumi. La doppia esplosione ha causato “un numero molto elevato di feriti”. Questo il bilancio provvisorio reso noto dal ministro della Sanità libanese, Hamad Hasan, in seguito alla doppia deflagrazione che ha colpito la capitale, una al porto e una in centro. Secondo quanto riferisce la stampa locale dovrebbe trattarsi di “decine di persone”. I giornalisti della testata locale Daily Star hanno condiviso le foto delle finestre della loro redazione distrutte dall’esplosione, così come avvenuto in molti altri edifici della città.Decine di persone ... Leggi su huffingtonpost

