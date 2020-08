UFFICIALE: Bologna, ceduto Krejci allo Sparta Praga (Di martedì 4 agosto 2020) Il Bologna ha ceduto a titolo definitivo Ladislav Krejci allo Sparta Praga. Ecco il comunicato del club felsineo Il Bologna ha ceduto a titolo definitivo Ladislav Krejci allo Sparta Praga. Ecco il comunicato del club felsineo: «Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto a titolo definitivo allo Sparta Praga il diritto alle prestazioni sportive di Ladislav Krejci. A Ladislav va il nostro più affettuoso saluto e un grande in bocca al lupo: con la maglia del Bologna ha collezionato 84 presenze e ha messo a segno 3 reti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il Bologna lavora per dare a Mihajlovic una rosa competitiva per la prossima stagione. Il mercato in entrata, però, non può prescindere dalle uscite. Con un comunicato ufficiale, i rossoblù hanno ...