Udine, bufera sulla protezione civile per il post sui migranti (Di martedì 4 agosto 2020) Udine, rivolta migranti: il responsabile della protezione civile su Facebook usa parole sconcertanti: “Servono gli squadroni della morte” La rivolta dei migranti di Udine ha scatenato una grossa polemica che ha coinvolto la protezione civile per un post pubblicato su Facebook da un responsabile dell’organizzazione. Secondo Giuliano Felluga, volontario della protezione civile nonché dipendente comunale di Grado, in provincia di Gorizia, per sedare la rivolta e riportare tutto alla normalità, bisognerebbe “accendere il forno crematoio, così non rompono più”. Così Felluga vorrebbe porre fine alla rivolta che c’è ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Udine bufera Migranti a Udine, “squadroni della morte” e “forni crematori così non rompono più”:… Il Fatto Quotidiano Bufera sulla centralina ma il Comune va avanti

In Consiglio arriva il via libera all’asservimento dei terreni La Vicinia insorge: un assalto al Fella senza pubblica utilità / pontebba La nuova centralina idroelettrica sul fiume Fella continua a fa ...

Bufera nella società Nautica si dimette lo storico segretario

Giuseppe Iannucciello lascia dopo 14 anni all’interno dell’associazione friulana «Troppo progetti sono rimasti solo sulla carta. Così non si può andare avanti» cervignano Bufera all’interno dell’assoc ...

