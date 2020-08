Tromba d’aria in Cilento, paura in spiaggia (Di martedì 4 agosto 2020) Tromba d’aria questa mattina in Cilento. Fortunatamente è rimasta al largo della costa, ma è stata bene visibile tra Ascea ed Acciaroli. Questo impressionante fenomeno atmosferico, è stato prontamente immortalato. Non si registrano danni nella zona. La foto, scattata ad Ascea, in pochi attimi ha fatto il giro del web destando meraviglia e preoccupazione. Tromba d’aria … L'articolo Tromba d’aria in Cilento, paura in spiaggia Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Trombe d'aria nel Golfo. E' l'effetto dello scontro tra masse d'aria calde e umide dall'Adriatico e l'aria più fredda e secc… - TgrRaiFVG : Trombe d'aria nel Golfo. E' l'effetto dello scontro tra masse d'aria calde e umide dall'Adriatico e l'aria più fred… - Klolita179 : mia mamma “chiudi tutto che sta venendo una tromba d’aria” la tromba d’aria: - wam_the : Una spettacolare tromba d’aria spazza la Costa Cilentana (Video) - LaNeige___ : Storia serena. Mi ero messa in terrazza comoda sulla sdraio a guardare il mare. Sta arrivando una tromba d’aria. F… -

