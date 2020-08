The Witcher 3 trasforma Geralt in un potentissimo stregone grazie a una mod (Di martedì 4 agosto 2020) The Witcher 3: Wild Hunt è stata una delle più belle sorprese di questa generazione, inoltre gode di un alto tasso di rigiocabilità anche grazie alle numerose mod per la versione PC.Ad esempio è da poco disponibile la nuova versione della mod Magic Spells (ad opera di menschfeind13) che trasformerà il nostro Geralt in un potentissimo stregone, infatti lo strigo avrà accesso ad un set di 25 oggetti e trofei che aggiungeranno nuovi incantesimi, in aggiunta ai segni standard. Se siwte interessati potete trovare la mod in questione qui."The Witcher 3: Wild Hunt è un gioco di ruolo open-world incentrato sulla trama caratterizzato da un'ambientazione fantasy mozzafiato in cui ogni scelta comporta delle conseguenze. In The ... Leggi su eurogamer

Gwent: The Witcher Card Game si prepara all’inizio della seconda stagione con il ritorno del Viaggio. Si tratta di un sistema di progressione che permette ai giocatori di sbloccare nuovi elementi ...

Al via la seconda stagione di Gwent: The Witcher Card Game

