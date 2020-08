Rimpatri in Tunisia: dal 10 agosto fino a 40 persone in viaggio (Di martedì 4 agosto 2020) Dal 10 agosto Rimpatri in Tunisia e più militari al confine Nord-Est. A regime saranno 2 aerei a settimana con 40 persone a bordo. Il Viminale ha spiegato che due aerei charter ogni settimana riporteranno in Tunisia gli extracomunitari sbarcati in Italia. I voli erano stati interrotti durante il lockdown. “Dal 10 agosto prossimo si … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Viminale : Rimpatri in Tunisia: dal 16 luglio ripresi i voli charter bisettimanali. Dal 10 agosto, 40 tunisini a viaggio. Con… - Agenzia_Ansa : #Migranti, dal 10 agosto riprendono i rimpatri in Tunisia #ANSA - fattoquotidiano : Migranti, ripartono i rimpatri verso la Tunisia: due voli a settimana dal 10 agosto, come prima del coronavirus - G_A_V_76 : RT @51inif: Lamorgese: più militari al confine con la Slovenia. Dal 10 agosto riprendono rimpatri con la Tunisi ?? cerca di non raccontare b… - micheladania : RT @Viminale: Rimpatri in Tunisia: dal 16 luglio ripresi i voli charter bisettimanali. Dal 10 agosto, 40 tunisini a viaggio. Con la fine de… -