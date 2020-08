Ponte di Genova - Inaugurato il San Giorgio (Di martedì 4 agosto 2020) Il nuovo Ponte Genova San Giorgio è stato Inaugurato stasera, lunedì 3 agosto, con il passaggio della Maserati Quattroporte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tuttavia, linaugurazione non si traduce nellapertura immediata dell'infrastruttura alla circolazione ordinaria: "Tutta la città", ha spiegato Marco Bucci, sindaco del capoluogo ligure e commissario per la ricostruzione, "si aspetta che il Ponte apra. una infrastruttura nata da una tragedia ma fatta nei tempi giusti, con i costi giusti e nei modi giusti. un messaggio di speranza per fare infrastrutture a livello europeo. Il Ponte sarò aperto al traffico il 4 agosto sera o il 5 agosto mattina". Sancita la concessione ad Autostrade. Bucci ha anche confermato il contestato ... Leggi su quattroruote

