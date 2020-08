Paulo Dybala eletto MVP della stagione 2019/2020 (Di martedì 4 agosto 2020) La Lega Calcio Serie A ha decretato l’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, il miglior calciatore della stagione 2019/2020. Miglior portiere è stato ritenuto Wojechek Szczney(Juventus) miglior difensore Stefan De Vrji(Inter), miglior centrocampista Alejandro Gomez ( Atalanta), e miglior cannoniere Ciro Immobile (Lazio). I vincitori saranno premiati sul campo all’inizio della prossima stagione. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform( sistema brevettato nel nel 2010 con K. Sport) con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sport. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. ... Leggi su sport.periodicodaily

