Nettuno, il battessimo in sicurezza dei Testimoni di Geova: rito per i nuovi credenti celebrato in spiaggia a Cretarossa (Di martedì 4 agosto 2020) Per evitare i pericoli della pandemia di Covid 19, i Testimoni di Geova questa estate stanno seguendo i loro congressi estivi in streaming: suddiviso in sei parti, il congresso 2020 (dal tema: Rallegratevi sempre) è in corso di svolgimento, contemporaneamente in tutto il mondo in 240 lingue. A partire dal 12 luglio scorso, sei appuntamenti, uno per ogni week end fino alla fine di agosto. Uno dei momenti più entusiasmanti di ogni congresso, è la cerimonia del battesimo. Fino all’anno scorso il battesimo dei nuovi Testimoni si è sempre tenuto nelle piscine allestite per l’occasione nei vari impianti che ospitavano questo importante evento estivo, quest’anno visto le regole di sicurezza imposte dalle autorità sanitarie, le varie comunità ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Nettuno, il battessimo in sicurezza dei Testimoni di Geova: rito per i nuovi credenti celebrato in spiaggia a Creta… -

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno battessimo Nettuno, il battessimo in sicurezza dei Testimoni di Geova: rito per i nuovi credenti celebrato in spiaggia a Cretarossa Il Corriere della Città Battesimo dei nuovi Testimoni di Geova

ROMA - Per evitare i pericoli della pandemia di Covid 19, i Testimoni di Geova questa estate stanno seguendo i loro congressi estivi in streaming: suddiviso in sei parti, il congresso 2020 (dal tema: ...

ROMA - Per evitare i pericoli della pandemia di Covid 19, i Testimoni di Geova questa estate stanno seguendo i loro congressi estivi in streaming: suddiviso in sei parti, il congresso 2020 (dal tema: ...