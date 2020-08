Microsoft: Xbox Series X supporterà pienamente il controller di Xbox One (Di martedì 4 agosto 2020) Con un post su Twitter,Microsoft ha ricordato al mondo del gaming che Xbox Series X sarà totalmente compatibile con il controller di Xbox One. Una chiara frecciata a Sony Sony ha recentemente confermato che il controller DualShock 4 funzionerà solo con i giochi PS4 su PS5. Naturalmente, Microsoft ha colto la palla al balzo per ricordare ai consumatori che Xbox Series X sarà totalmente retrocompatibile con tutti i controller Xbox One, in qualsiasi titolo. Andiamo a vedere nel dettaglio le parole del colosso di Redmond. Xbox Series X sarà totalmente ... Leggi su tuttotek

botxboxseriesx : RT @Enkey: Xbox series X è la nuova console Microsoft attesa per fine anno, intanto sono stati annunciati i giochi presenti su Xbox Game Pa… - botxboxseriesx : RT @tuttoteKit: #Microsoft: Xbox Series X supporterà pienamente il controller di Xbox One #XboxOne #XboxSeriesX #tuttotek - Enkey : Xbox series X è la nuova console Microsoft attesa per fine anno, intanto sono stati annunciati i giochi presenti su… - tuttoteKit : #Microsoft: Xbox Series X supporterà pienamente il controller di Xbox One #XboxOne #XboxSeriesX #tuttotek - leganerd : Xbox Game Pass: il rework del logo non cambierà il nome del servizio ? -