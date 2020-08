Microsoft verso l’acquisizione di Tik Tok, dalla Cina arrivano accuse di furto (Di martedì 4 agosto 2020) E’ recente la notizia, inizialmente inaspettata della volontà molto concreta da parte di Microsoft di acquisire la proprietà della celebre app molto popolare sopratutto tra i giovani Tik Tok, che è stata anche tra i motivi dei recenti dissidi politici tra Stati Uniti e Cina. Il presidente americano Donald Trump non a caso ha fortemente spinto per l’acquisizione dell’applicazione da parte del colosso statunitense. Beneplacito da Trump Secondo Trump una percentuale della vendita di Tik Tok spetterebbe a lui, visto che tramite il suo governo il tutto sta divenendo possibile: l’acquisizione risolverebbe parte dei problemi diplomatici causati proprio dalle accuse di cyberspionaggio che il governo statunitense ha poco velatamente rivolto verso la Cina. Il Tycoon ha ... Leggi su giornal

Gli utenti dei social media cinesi si scatenano contro ByteDance, l'azienda proprietaria della popolare video app TikTok: le trattative in corso con Microsoft per la vendita delle attività statunitens ...