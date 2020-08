Meteo Roma del 04-08-2020 ore 19:15 (Di martedì 4 agosto 2020) Meteo Nuovo appuntamento con il Meteo le previsioni per la giornata di domani al nord instabilità con nubi irregolari e piogge sparse anche un terzo del mattino in Romagna bel tempo sui restanti settori del Nord con cieli sereni o poco nuvolosi al centro maltempo lungo le regioni adriatiche Umbria al mattino con piogge e temporali del tempo lungo le regioni tirreniche con prevalenza di sole fenomeni in attenuazione in nottata al sud tempo instabile fino al mattino con locali piogge e temporali tempo più in prevalenza soleggiato sulle Isole maggiori specie in Sardegna Temperature previste in ulteriore calo specie al centro-sud Italia previsioni a cura del centro Meteo italiano Meteo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 04-08-2020 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - CinqueNews : Meteo Roma, cambia tutto. Ecco le previsioni nel dettaglio - infoitinterno : Meteo Roma e Lazio 4 agosto: bomba d’acqua in arrivo sulla capitale, temporali nel pomeriggio - infoitinterno : Allerta meteo Roma e Lazio: possibili temporali dal pomeriggio di oggi e per 24 ore - MeteoNonnaRoma : Domani venghino le #nuvole, a nonna! Fidate de me, me dòle 'a testa! #meteo #roma -