Menarini: “Pipeline Stemline aumenterà la nostra capacità di R&D” (Di martedì 4 agosto 2020) Roma, 4 ago. (Adnkronos Salute) – “Siamo entusiasti di aver completato l’acquisizione di Stemline e di poter dare al loro team di professionisti affermati il benvenuto in Menarini. L’arrivo del prodotto Elzonris, che ha il potenziale di trattare molte altre neoplasie, insieme ad altri prodotti presenti nella pipeline di Stemline, incrementerà le nostre capacità di ricerca e sviluppo e accelererà i nostri sforzi per fornire terapie oncologiche innovative di cui i pazienti hanno bisogno”. Così Elcin Barker Ergun, Ceo del Gruppo Menarini, commenta l’acquisizione di Stemline Therapeutics, azienda biofarmaceutica statunitense focalizzata sulle terapie oncologie innovative da parte del gruppo italiano, avvenuta a giugno. ... Leggi su calcioweb.eu

