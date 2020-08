Mamma e figlio scomparsi dopo un incidente sulla Messina-Palermo, ricerche in corso (Di martedì 4 agosto 2020) Mamma e figlio di 4 anni sono incredibilmente scomparsi in Sicilia. Un banale incidente in autostrada, nulla di grave. Poi di loro non si è saputo più nulla, sono spartiti. La... Leggi su ilmessaggero

RaiNews : La Polizia di Stato sta cercando da ieri pomeriggio Viviana Parisi, 43 anni, e il figlio di 4 anni,scomparsi dopo e… - fanpage : Mamma Viviana e figlio Gioele di 4 anni scompaiono nel nulla dopo un incidente: ricerche in corso - Noemithestar : Messina: mamma e figlio di 4 anni scompaiono dopo incidente in autostrada