Maltempo: Torna la Neve ad Agosto sullo Stelvio (Di martedì 4 agosto 2020) Durante la giornata di ieri il Passo dello Stelvio è Tornato a tingersi di bianco, l’instabilità porterà altra Neve sulle cime del Nord-Italia. I temporali che stanno interessando il Nord Italia nelle ultime ore sono stati accompagnati da un brusco abbassamento delle temperature anche di 10-15 gradi, per questo motivo la Neve ha fatto la sua comparsa anche sul Passo dello Stelvio. Dunque, questa mattina nella terrazza dell’hotel Pirovano, a circa 3000 metri di altitudine è presente un manto di circa 25 cm manto fresco. La Neve ha fatto la sua comparsa fino ai 2500 m nella zona tra Lombardia e Alto Adige, e dovrebbe continuare a cadere anche nella giornata di oggi. Non è certo una novità la presenza della dama bianca ... Leggi su youreduaction

Ancora sbarchi senza sosta sulle coste siciliane: sono circa 200 i migranti giunti, con otto barchini diversi, fra la notte e l’alba, a Lampedusa. La metà delle imbarcazioni è riuscita ad arrivare dir ...

METEO, arriva poderosa rinfrescata dopo il super caldo, breve durata

Le temperature sono già vertiginosamente calate sulle regioni centro-settentrionali, localmente anche di 15 gradi sulle aree più colpite dal maltempo. Gli ultimi soffi ... Le temperature torneranno ...

