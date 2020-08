Libano | forti esplosioni a Beirut | Almeno 70 vittime | ferito un militare italiano

Libano, forti esplosioni a Beirut <br> Almeno 70 vittime, ferito un militare italiano (Di martedì 4 agosto 2020) ... Leggi su blogo

vitocrimi : Ho appreso con sgomento delle forti esplosioni avvenute a #Beirut. Sono immagini terribili. Rivolgo un pensiero a c… - fattoquotidiano : LIBANO C’è stata un’enorme esplosione a Beirut, ecco le prime immagini [VIDEO] - Corriere : Libano, le ipotesi sulla tragedia: incendio accidentale o attentato? - Egaleonis : RT @vitocrimi: Ho appreso con sgomento delle forti esplosioni avvenute a #Beirut. Sono immagini terribili. Rivolgo un pensiero a chi ha per… - argento62 : RT @vitocrimi: Ho appreso con sgomento delle forti esplosioni avvenute a #Beirut. Sono immagini terribili. Rivolgo un pensiero a chi ha per… -

Sono saliti ad oltre 70 i morti e ben 3.700 feriti della duplice esplosione che nel pomeriggio ha falcidiato Beirut, la capitale del Libano. Il ministero della sanità libanese ha nuovamente aggiornato ...Libano, 4 ago. (Adnkronos ... Israele non c'entra per nulla nelle forti esplosioni di questa sera Beirut. Lo hanno detto fonti israeliane, citate dal sito Times of Israel.