L’estate entra nel vivo con tutti gli eventi organizzati in Costiera Amalfitana

Praiano (Sa) – Ieri la terza serata delle "Luminaria di Praiano" costanti dal 1606, tradizione che il Covid ha limitato ma non fermato. Nel pieno rispetto delle norme di sicurezza 3000 luci accese su una delle piazze più panoramiche della Costiera ed un grande cuore illuminato per rendere omaggio a chi non c'è più ed ai tanti che hanno lottato e lottano ancora oggi. Tanti i grandi eventi. Sempre a Praiano il "Walking Tour" con escursioni tra arte e natura. A Minori, questa sera omaggio a Raffaele Viviani. Poi il 9 Agosto concerto all'Alba sul mare. Ad Agerola il Festival dell'Alta Costiera con Maurizio De Giovanni, Alessandro Incerto e Marco Zurzolo. Lunedì 10 Agosto una serata ...

