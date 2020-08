Le lacrime del governatore di Beirut davanti alla devastazione: «È come Hiroshima» | VIDEO (Di martedì 4 agosto 2020) Il bilancio si aggrava e i numeri, vista la portata dell’evento, sono destinati ad aumentare nelle prossime ore. Per il momento il ministro della Salute del Libano ha parlato di almeno 25 morti (bollettino già aggiornata a 27, secondo i media locali) e di almeno 2500 feriti (di cui almeno 400 trasportati in ospedale e in gravi condizioni). Beirut è una città fantasma dopo la doppia esplosione che ha devastato la zona del porto (e non solo). LEGGI ANCHE > Esplosione a Beirut, almeno 25 morti e 2500 feriti (tra cui anche un soldato italiano) VIDEO Un dolore per le vite umane perse, per quelle a rischio e per una comunità che vive da anni sull’orlo di una crisi sociale e politica, culminata dall’instabilità provocata anche dall’avvento del Covid. E questa sofferenza ... Leggi su giornalettismo

Due forti esplosioni nella capitale libanese, nella zona del porto hanno causato ... trattenendo a stento le lacrime, il governatore di Beirut, Marwan Aboud, definendo quanto accaduto «un disastro ...

Esplosione Beirut, cosa sappiamo fino ad ora: “A causarla forse un deposito di sostanze chimiche”

La città di Beirut oggi è stata colpita oggi da due violentissime esplosioni. Ci sono almeno trenta morti, e migliaia di feriti, ma questo è solo un primo bilancio, si dovrà attendere ancora per avere ...

Due forti esplosioni nella capitale libanese, nella zona del porto hanno causato ... trattenendo a stento le lacrime, il governatore di Beirut, Marwan Aboud, definendo quanto accaduto «un disastro ...