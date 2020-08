Incendio a Roma, rogo a Monte Ciocci: fiamme minacciano le abitazioni (Di martedì 4 agosto 2020) Scoppia un nuovo Incendio a Roma, dove le fiamme minacciano le abitazioni e portano alla chiusura delle strade: secondo rogo a Monte Ciocci in pochi giorni Quest’oggi, in tarda mattinata, Roma viene colpita da un nuovo Incendio. Infatti nella capitale a prendere fuoco è il famoso Monte Ciocci. Un luogo molto bello in cui è possibile ammirare parte di Roma dall’alto, con vista sulla cupola di San Pietro. Le fiamme si sono alzate moltissime e si sono avvicinate alle abitazioni minacciandole. Proprio per questo rogo anche le strade circostanti, ovvero piazzale Ammiraglio Bergamini, via Simone ... Leggi su bloglive

