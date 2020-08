Incendi boschivi: oggi 15 richieste d’intervento aereo, 3 dall’Abruzzo e 3 dalla Sardegna (Di martedì 4 agosto 2020) Anche oggi è stata una giornata impegnativa per i Canadair e gli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile: gli equipaggi sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi Incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra. Secondo i dati disponibili alle ore 18.30, sono 15 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo aereo Unificato (COAU) del Dipartimento, di cui 3 dall’Abruzzo e altrettante dalla Sardegna, 2 dalla Sicilia, dal Lazio e dalla Campania e una rispettivamente da Toscana, Basilicata e ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Incendi boschivi Grosso incendio a Civitella Paganico : a fuoco 60 ettari di bosco

In miglioramento la situazione nell'area interessata da incendio a Civitella Paganico (Gr). L'evento è per la Toscana il primo del 2020 con superficie interessata dalle fiamme superiore ai venti ettar ...

Grosso incendio a Civitella Paganico

