Immigrazione, Salvini “Rischio diffusione covid con gli sbarchi” (Di martedì 4 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Conte dà i numeri. Ci sarebbe da ridere se non parlassimo del presidente del Consiglio pro-tempore. Parla di cose che non conosce, nel solo mese di luglio gli sbarchi sono stati settemila a fronte dei mille del luglio dello scorso anno, quando al Viminale c'ero io. Mi stanno chiamando da tutta Italia, anche Carabinieri da tre rovince, la situazione à drammatica. E' un governo complice, ha un atteggiamento criminale e criminogeno”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista a Il Tempo. Poi, aggiunge: “La nostra battaglia principale è per rilanciare l'economia e far crescere il lavoro. Se sono costretto a rispondere sugli sbarchi dei clandestini è perchè ci ho messo un anno per bloccarli e mi becco pure due processi. Per Salvini ... Leggi su liberoquotidiano

