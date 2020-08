Finge di ordinare la pizza e chiama la polizia. Una donna fa catturare il compagno violento (Di martedì 4 agosto 2020) Tiziana Paolocci La vittima e il figlioletto poco prima erano stati picchiati per una tv rotta «Vorrei ordinare una pizza in via ... per favore». Ha cercato di usare un tono pacato, certa però che le forze dell'ordine avrebbero capito che aveva bisogno di aiuto. E così è stato. Fingendo di chiedere una pizza a domicilio una donna è riuscita a salvarsi dal suo orco. La vittima abita a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, e da tempo era finita in un cerchio di violenza, dal quale l'uomo che viveva con lei non la faceva uscire. Appena cercava di tirarsene fuori, lui la spingeva dentro, ancora con maggiore violenza e determinazione. Soffocando ogni speranza di lasciarlo. E, come succede in questi casi, si ha paura di alzare la testa un po' ... Leggi su ilgiornale

MediasetTgcom24 : Torino, finge ordinare pizza ma chiama polizia: arrestato compagno violento #torino - Corriere : Picchia la compagna e il figlio per la tv rotta, lei finge di ordinare una pizza ma fa il 113: arrestato - NicaMaiullari : RT @MediasetTgcom24: Torino, finge ordinare pizza ma chiama polizia: arrestato compagno violento #torino - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Torino, finge ordinare pizza ma chiama polizia: arrestato compagno violento #torino - infoitinterno : Finge ordinare pizza e fa arrestare compagno -