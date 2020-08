Finale Formula E 2020: il programma Tv di Mediaset (Di martedì 4 agosto 2020) Si avvicina il gran Finale Formula E di questa travagliata stagione 2019/2020. Com’è accaduto per tutte le altre discipline sportive, anche la competizione iridata che vede in pista le monoposto elettriche ha dovuto fare i conti con un lungo stop causato dall’emergenza coronavirus. Adesso però è tutto pronto per ripartire e per concludere quest’annata con un vero e proprio tour de force che in poco più di una settimana decreterà il nuovo campione del mondo di categoria. Gli appassionati di motori e i tifosi potranno seguire tutte le gare in programma sui canali Mediaset. Monaco 2021: la Formula E correrà sul tracciato tradizionale del Principato Ricordiamo che la FIA ha stabilito che gli ultimi ePrix di ... Leggi su sport.periodicodaily

UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1: tutte le comunicazioni radio tra #Hamilton, #Bottas e il muretto #Mercedes durante il concitato finale del #Britis… - Rturcato83 : RT @NicVillani: Cosa era successo al #SantiagoEPrix ? Rivediamolo prima del gran finale - NicVillani : Cosa era successo al #SantiagoEPrix ? Rivediamolo prima del gran finale - FormulaPassion : #F1: tutte le comunicazioni radio tra #Hamilton, #Bottas e il muretto #Mercedes durante il concitato finale del… - Italiaracing : Formula E, dove eravamo rimasti? A Berlino il mega finale 2019-2020 con 6 gare in 9 giorni per assegnare il titolo… -