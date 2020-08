Figc, l’assemblea elettiva si terrà il 15 marzo 2021 (Di martedì 4 agosto 2020) “Le elezioni per la carica di presidente della Federcalcio si terranno il 15 marzo a Roma“. Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, al termine del Consiglio federale odierno in via Allegri, ha anticipato la data del rinnovo delle cariche della Federcalcio. Il 15 marzo 2021 a Roma si terrà l’assemblea elettiva della Figc. Leggi su sportface

